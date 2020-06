Malfitano: "Insigne rigenerato da Gattuso che ha caricato il gruppo. Demme? Intuizione straordinaria"

Ultime calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Malfitano

"Gattuso ha fatto un gran lavoro su Insigne. Il tecnico azzurro è stato gran calciatore e conosce le dinamiche dello spogliatoio. Sa quali calciatori deve tenere in considerazione, facendo esaltare lo spogliatoio e ottenendo un riscontro. Il capitano si è rigenerato da dicembre in poi. Gattuso è ripartito da lui e ha riportato a se la parte maggiore dello spogliatoio. Demme? Intuizione straordinaria. La duttilità tattica è possibile in questo momento proprio per le sue caratteristiche. In quel ruolo sono stati provati tanti calciatori, compreso Hamsik, ma lui lo sa ricoprire al meglio. Gattuso ha trovato i calciatori giusti per applicare le sue teorie. De Laurentiis apprezza molto le persone come Gattuso, non si nasconde e non teme i confronti e lo sta facendo anche in azzurro. 100 mln dal mercato? Il Napoli è già esposto di 100mln per gli acquisti fatti a gennaio. Il Napoli necessita di dover cedere, anche per reintegrare i soldi spesi nella sessione invernale. Nulla toglie che dinanzi ad un progetto vincente, De Laurentiis possa tirare fuori altri milioni per rendere la squadra più competitive".