"Siete leziosi, i dribbling non servono senza fare gol!": lo sfogo di Gattuso dopo il pari di Bologna

I colleghi del Corriere del Mezzogiorno riportano quanto accaduto a Castel Volturno dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna, con Gattuso che non ha preso bene la prestazione della squadra:

"Segnali di risveglio da Mattia Politano. Contro il Bologna finalmente un po’ di luce per un calciatore da cui in tanti si aspettavano qualcosa in più. Il Napoli lo ha prelevato a gennaio dall’Inter in prestito biennale (2,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto (19 milioni di euro più 2 milioni di bonus). Finora ha raccolto 14 presenze in totale (10 in campionato) e nessuna rete. Ma contro i felsinei si sono visti sprazzi del giocatore che ha impressionato agli inizi di carriera. Non solo l’assist da calcio d’angolo per il vantaggio iniziale di Manolas, ma anche «strappi», ripartenze e aiuti in fase difensiva.

Proprio quello che gli chiede Gattuso, perché con il modulo 4-3-3 bisogna dare una mano agli esterni difensivi. Un po’ quello che fa Callejon, un giocatore unico nel suo genere, che sarà difficilmente sostituibile. Politano, comunque, ha mostrato notevoli progressi e questo fa ben sperare, perché al momento non ha fatto felice i tifosi, ma ora sembra in crescita e sta percorrendo una strada più convincente.

Un calciatore «nuovo» che ha disputato la miglior partita da quando è a Napoli. Impegno, determinazione e anche sacrificio. Tanta corsa però con qualche dribbling di troppo che non sono piaciuti però a Gattuso, che ha parlato però in generale, bacchettando gli attaccanti. Il tecnico calabrese a fine gara ha tuonato dopo il pareggio contro il Bologna: siete leziosi, i dribbling non servono senza fare gol, negli ultimi 20 metri occorre più cattiveria, più o meno questa la sintesi del discorso alla ripresa".