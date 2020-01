Furia Gattuso in conferenza: "Non fate giochini, mai criticato Ancelotti! Lui c'ha i suoi amici qui..." [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio San Paolo si è giocata la gara di coppa Italia tra Napoli e Perugia. Nel post partita la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, L'allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la partita interna contro il Perugia.

Conferenza stampa, Gennaro Gattuso dopo Napoli-Perugia

"Dopo la partita di Roma ho detto che abbiamo toccato il fondo e non ho tirato in ballo Ancelotti. Per me lui è stato un padre calcistico, ho sempre detto che giochiamo in maniera diversa. Quando dico che la squadra è pensante non offendo Ancelotti. Mi sveglio la mattina e lavoro, sono abituato a mettere la faccia. Facciamo il bene del Napoli, facciamo le persone serie. Alla fine vediamo di chi sarà la colpa".