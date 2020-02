Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, presenterà la partita di domani sera alle ore 20.45 contro il Brescia.

Koulibaly?

"Bisogna prima vedere come viene assorbito l'edema e poi ascoltare le sue sensazioni. Ho preferito, insieme allo staff medico, fermarlo per 8-10 giorni per poi valutare come si sente a livello fisico. Si conosce meglio di tutti e ci darà le sue sensazioni tra cinque o sei giorni"