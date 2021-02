Atalanta, Gasperini: "Siamo stanchi e facciamo fatica. Non pensiamo al Real, contro il Napoli match decisivo"

Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Torino:

Abbiamo staccato la spina? In qualcuno è successo, ci sono stati i dieci minuti finali dove sembrava ci fossimo fermati, anche sul gol (il secondo del Torino, ndr) hanno tirato quattro volte in porta. Alla base c’è tanta fatica e tanta stanchezza. Nel secondo tempo anche abbiamo avuto spazi per far gol, ma non abbiamo freschezza. Non abbiamo recuperato tutti, siamo arrivati tardi da Napoli. Molti che hanno giocato anche oggi sono andati in difficoltà.

Hateboer sarà più difficile da recuperare subito, speriamo per Maehle. Siamo andati in vantaggio subito, sopra di tre gol in venti minuti e poi siamo calati tantissimo.

Sergio Ramos? Abbiamo saputo che non ci sarà, non è che possiamo gioire perché un giocatore perché viene operato al ginocchio. Ci dispiace fortemente. Non stiamo pensando ancora a questa partita, piuttosto mercoledì abbiamo una partita decisiva per la finale col Napoli e poi avremo due settimane per pensarci. La partita si era incanalata nel modo migliore, per alcuni si è staccata un po’ la spina e abbiamo delle colpe su questo risultato, anche per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo dove non abbiamo subito rischi particolari: il Torino ha segnato su una punizione.

Abbiamo fatto tante partite molto buone, non abbiamo continuità. Giochiamo sempre con gli stessi in difesa e si fa fatica, penso sia questo il problema. Con Milan e Lazio in Coppa Italia siamo stati molto solidi. Abbiamo fatto errori in un momento in cui potevamo gestire la partita, non avevamo bisogno di scoprirci. Il primo tempo è finito 3-2 senza che il Torino abbia mai tirato in porta.