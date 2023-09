Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli:

"Osimhen non titolare per i giorni particolari vissuti? I giocatori non devono pensare alla gara prossima, l'allenatore sì. Quando giochi ogni tre giorni devi pensare ad equilibrare qualcuno. Quando uno sta molto bene di testa, tutto va bene. Quando c'è un po' di stress per cose extra sportive è a rischio infortunio".