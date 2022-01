Foschi: "Compensi ai procuratori? Non sono normali, vi racconto come portai in Italia Cavani"

Ultime notizie calcio Napoli - Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Compensi ai procuratori? E' un problema che io ho segnalato anni fa, adesso è diventato un qualcosa di ampiamente diffuso. Fui fermato subito... Perché la Federazione permette che i procuratori guadagnino tanto grazie ai parametro zero. Non è un ricatto, è molto peggio. Non esiste più passione. Non è normale che un presidente paghi tanti soldi, che poi escono dal circuito calcio. Dovetti fare una gerra per portare Cavani in Italia. Il suo procuratore mi chiese solo 200mila euro, non milioni e milioni! C'era una certa serietà".