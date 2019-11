Fortunato: "Ammutinamento? De Laurentiis deve essere più razionale"

Ultime calcio Napoli - Daniele Fortunato ha parlato dei temi del momento a Stadio Aperto, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sul Napoli

"I risultati fanno guarire tante ferite. Se riesce a ricompattarsi e a fare risultati, il presidente si calmerà sicuramente. Mi ricordo cose del genere anche con Sarri e allenatori precedenti. ADL deve essere scontento di quello che vede ma non è questo il modo per portare avanti una squadra. Deve essere più razionale. Ad oggi è una squadra ancora da secondo posto e doveva stare vicino a Inter e Juventus. C'è ancora tempo. Pensavo che con l'arrivo di Ancelotti, ci fosse un tecnico che potesse tenerlo tranquillo. Ma i risultati non arrivano. Mi aspettavo che mediasse con la squadra, con l'esperienza che ha. Se il presidente va avanti, credo che il tecnico non sia riuscito a fare più di tanto. Serve ricompattarsi".

Su Sarri

"Non vedo grandi differenze con Allegri. Ci possono essere risultati diversi, ma i fraseggi sono gli stessi. Forse la Juve non deve giocare alla Sarri. Vedo una squadra in difficoltà in certi frangenti come lo scorso anno. Il gioco di Sarri è diverso da quello espresso ora. Per questo il tecnico non è contento".