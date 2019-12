Formisano: "Nasce la Tribuna Young nei distinti inferiori, settore riservato a studenti e scuole calcio"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Formisano, Head of Operations Sales e Marketing del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione del calendario del club azzurro:

"Ringraziamo la MSC per la location e siamo felici di presentare il nuovo calendario. Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte al calenario, dai giocatori ai tecnici. Questo calendario si differenzia da quello che fanno gli altri club. La parola cccellente non è abbastanza. Facciamo le nostre cose con passione e con la volontà di distinguerci dagli altri. I tifosi napoletani non sono solo i napoletani e gli italiani, ci sono tantissimi spagnoli, messicani, senegalesi e tanti altri. Puntiamo alla coesione e alla fratellanza. Abbiamo raccontato con rispetto ed eleganza di un tema molto importante. Il calendario è in edicola da oggi a 8.99 euro, presso solito ai passati anni nonostante i costi di produzione sono cresciuti. Il Napoli è l'eccellenza in tanto cose e in tutto quello che fa da diversi anni. Il calendario è l'opportunità per l'unione. Dietro le quinte i calciatori si divertono molto e aiuta a sdrammatizzare per staccare anche la spina. Quest'anno il mister non ha partecipato al calendario, era soltanto per modelli. Diciamo che la fortuna è stata dalla nostra parte visto come sono andate poi le cose. I nuovi arrivi la vivono sempre con molta perplessità la questione calendario inizlamente, ma poi tutti sono messi sempre a proprio agio ed è un modo giusto per divertirsi. Cerchiamo sempre di fare qualcosa di bello, dalle divise al calendario. Abbiamo voluto creare la Tribuna Young. Nel corso di questa stagione ogni partita ci sono 1500 bambini delle scuole nel settore inferiore dei distini. Da Gennaio allarghiamo la cosa anche alle scuole calcio, il prezzo del biglietto è simbolico di 5 euro. Bisognerà registrarsi sul sito ufficiale della SSC Napoli e le scuole calcio poi potranno fare i passaggi giusti per portare i loro bambini allo stadio. Sabato in campo con una maglia nuova, aprite gli occhi!"