Forgione: "Se Di Lorenzo vuole andare alla Juve si assuma le sue responsabilità!"

Il giornalista e scrittore Angelo Forgione è intervenuto nel corso di Radio CRC Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Non c’è nulla di strano nel vedere Di Lorenzo alla Juventus, ma allo stesso tempo non possiamo negare le emozioni dei tifosi, se Di Lorenzo vuole andare alla Juventus deve assumersi le sue responsabilità. Conte non si discute dal punto di vista tecnico, uno che riesce a trasferire la sua mentalità vincente, ma bisogna vedere come tornerà dopo l’anno di stop e vedremo se Conte si sarà aggiornato e ci stupirà come fece Spalletti al Napoli”.