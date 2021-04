Fontana: "Zielinski sempre più decisivo, su Bakayoko vanno fatte valutazioni anche economiche. Elmas deve essere più continuo"

Ultime notizie calcio Napoli - Gaetano Fontana, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fabian Ruiz è un calciatore che si esalta quando la squadra ha il controllo del pallone perché è prevalentemente un palleggiatore, mentre fa inevitabilmente fatica quando la gara si mette sul piano del recupero palla per lui. Per quanto riguarda Zielinski, invece, è sempre più decisivo per il Napoli perché la sua posizione determina lo svolgimento della manovra per il Napoli. Bakayoko? Ha caratteristiche particolari, sa essere utile quando c'è da interrompere la manovra degli avversari. Ovviamente per quanto riguarda la sua conferma ci sono da fare delle valutazioni anche sui costi. Elmas fa vedere delle cose importanti, ma deve crescere nella continuità sia nella singola partita che nella stagione".