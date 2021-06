Fontana: "Insigne darà il massimo anche se dovesse restare con il contratto in scadenza, ADL un cane sulle questioni economiche"

Gaetano Fontana è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mancini con l’Italia ha alzato intensità e ritmi rispetto alla solita Italia vista negli anni precedenti. Rinnovo Insigne? Anche se dovesse andare in scadenza deve dare il massimo, in quell’anno di contratto il giocatore è stipendiato dalla società, perché non dovrebbe dare tutto fino alla fine? Callejon e Donnarumma hanno lottato fino alla fine con i loro club, sono professionisti. Lorenzo è un ragazzo di Napoli, darà sempre il massimo per questa maglia a prescindere della situazione contrattuale. So che Insigne vuole restare e diventare una bandiera di Napoli. De Laurentiis sulla questione economica è un cane, fatemi passare il termine. Però allo stesso tempo tiene tanto ai suoi calciatori e fa di tutto per farli stare bene, pagando precisamente ogni mese ed essendo tra gli unici in questo sistema".