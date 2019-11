Radio Radio, Focolari: "De Laurentiis ha scelto l'allenatore del prossimo anno: contatti con Inzaghi"

Ultime calcio Napoli - De Laurentiis ha già deciso il successore di Ancelotti nella panchina partenopea: il predestinato è Simone Inzaghi. Secondo Furio Focolari, del team di Radio Radio, il presidente del Napoli potrebbe non esonerare subito Carlo Ancelotti, dato che ha un piano ben definito su chi dovrebbe essere in panchina la prossima stagione. Delle offerte sono già state fatte, il patron del Napoli ha infatti già sentito telefonicamente il tecnico biancoceleste.

Questa la notizia riportata a Radio Radio Lo Sport:

“Avviati contatti con Simone Inzaghi, De Laurentiis lo vuole a tutti i costi. Non credo che De Laurentiis abbia intenzione di mandar via Ancelotti a prescindere dai prossimi risultati perché avrebbe già messo gli occhi sull’allenatore del prossimo anno, l’attualmente terzo in classifica Simone Inzaghi. E’ una cosa vera e vi dico che ci sono già stati contatti. Non dico che Inzaghi l’anno prossimo andrà al Napoli ma che De Laurentiis farà di tutto per portarlo in azzurro e gli sta già facendo delle offerte".