Floro Flores: "Deulofeu? Per il Napoli sarebbe fondamentale, è straordinario! E tra Mertens e Koulibaly scelgo..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Antonio Floro Flores, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli in rosa ha un giocatore come Piotr Zielinski, Deulofeu ho avuto modo di apprezzarlo da vicino all’Udinese ed è un giocatore straordinario: in qualsiasi momento potrebbe cambiare l’inerzia di una partita, per il Napoli sarebbe fondamentale. Io sono un tifoso di Mertens e lo terrei per sempre, gli andrebbe data un’altra possibilità anche solo per ciò che ha dato in questi anni. Non c’è riconoscenza? Con tante proprietà straniere è difficile tenere testa di fronte a certe offerte faraoniche.

Osimhen? Difficile che secondo me arrivino offerte talmente alte, ma se fosse arrivata già sarebbe stato accompagnato alla nuova squadra (ride, ndr). Non sarebbe facile resistere ad offerte oltre i 100 milioni di euro.

Sacrificio economico per Mertens o Koulibaly? Sono per Dries, mi dispiace per Koulibaly ma non tradisco il belga (ride, ndr). Kalidou è il difensore più forte al mondo o almeno tra i più forti, non si può sostituire se non con van Dijk. Forse per la causa sarebbe più importante Koulibaly, ma il cuore direbbe Mertens”