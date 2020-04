Fiorentina, Commisso: "Vorrei ripartire a fine maggio ma è importante non rovinare la prossima stagione. Al primo posto c'è la salute"

Ultime notizie calcio - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toscana TV commentando la situazione nel mondo del calcio per il Coronavirus:

"Al primo posto c'è la salute, ma è importante anche ricominciare senza rovinare la prossima stagione. Io sono neutrale, vorrei però che si ricominciasse guardando la salute di tutti. Si deve pur capire che c'è la necessità di andare avanti. L'intenzione della Fiorentina è quella di ricominciare a fine maggio. Una cosa così non l'ho mai vista in vita mia. Queste disgrazie non le ho mai vissute. nessuno conosce quando tutto questo finirà. I lavoratori sono a casa e fortunatamente per noi la nostra azienda va avanti. Abbiamo 4500 dipendenti, e un terzo della gente lavora da casa. Sarà difficile che l'economia si riprenda nei prossimi anni. Spero che tutto vada bene, non ho grande ottimismo in vista del futuro".