Fiorentina, Commisso spaventa il Milan per l'arrivo di Cardinale: "Non sono soldi suoi"

Calciomercato - Rocco Commisso 'accoglie' Gerry Cardinale, fondatore e amministratore del fondo Red-Bird che questa settimana conta di definire l'acquisto delle quote di maggioranza del Milan. Il presidente della Fiorentina, al quotidiano 'La Repubblica', ha così presentato quello che sarà il nuovo proprietario del club: "Bravissima persona, ha lavorato anche nel mio settore, ho avuto a che fare con lui quando ha organizzato una piattaforma via cavo. Però, però... voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi... quelli non sono soldi suoi, lui fa il bello con i soldi degli altri. A Firenze, fino all’ultimo centesimo, sono quattrini miei, del mio patrimonio personale, anche per costruire il nuovo centro sportivo"