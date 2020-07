Serie A - Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli fa bene a sollevare il problema Camp Nou alla luce del lockdown della città Barcellona. Bisogna prendere una decisione per tempo, penso arriverà entro fine mese. La mia sensazione, se la situazione dovesse precipitare, la UEFA interverrà ma farà di tutto per far disputare la gara al Barcellona. Mi farei poche illusioni"