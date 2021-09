Ferrara: "Il Napoli ha ambizioni importanti, Spalletti grandissimo comunicatore! Trasferta di Mosca di Maradona? Lì si ruppe la favola""

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Spartak Mosca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le ambizioni del Napoli sono importanti e la condizione della squadra permette a questa squadra di affrontare la partita con grande entusiasmo. Con il Leicester nei minuti finali ha recuperato un risultato che sembrava insperato. Spalletti è un grandissimo comunicatore e allenatore. Per il Napoli sarebbe fondamentale arrivare al primo posto nel girone perché deve fare di tutto per evitare di affrontare le squadre che scenderanno dalla Champions League. Trasferta di Mosca? Avevamo intuito che ci fosse tensione tra Diego ed il club, ma non ci aspettavamo di vederlo arrivare a Mosca con un volo privato. Aveva capito che non poteva deludere noi compagni. Lì però si ruppe la favola".