Fedele: "Garcia molto francese nella sua presunzione, non può cambiare così il Napoli! De Laurentiis ha voluto fare tutto di testa sua"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

“Che Napoli ho visto, in Portogallo? Un Napoli che non è il Napoli, ma una sua brutta copia: un cavallo di razza abituato a correre le corse di trotto ma che vogliono far andare al galoppo.

La preoccupazione per la prestazione prevale sul risultato ottenuto col Braga? Il mister parla di reazione ottimale dopo l'1-1, ma mi sembrano solo parole fuorvianti. Ho visto una squadra modesta ed un Napoli che poteva fare un paio di gol nel primo tempo. Nella ripresa, poi, mi sono allarmato, perché il Napoli è stato in balia dell'avversario. Il Napoli ha un grande difetto, un peccato originale: il presidente ha voluto fare tutto di testa sua. Garcia è sembrato molto francese nella sua presunzione: non può cambiare così il Napoli. Questa ricerca ostinata di una difesa bassa, al di là della coppia di centrali che non sarebbe titolare in nessun'altra squadra, non va bene. Manca la gestione della palla, non c'è ordine e capacità di fraseggio. Il Napoli, ieri, brancolava nel buio"