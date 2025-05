Fedele: "Conte sbaglia a restare, fossi in lui andrei via da vincente!"

”L’ho detto e lo ribadisco, per me Conte dovrebbe andare via da vincente, almeno così farei io. Perchè - ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- se dovesse rimanere poi potrebbe subire pressioni e il peso delle aspettative, con i tifosi che potrebbero essere delusi in caso di arrivo al secondo posto. Secondo me sbaglierebbe a restare, so che avrebbe avuto già contatti con Chiellini per tornare alla Juve, ma ad oggi ci sono buone possibilità che resti a Napoli.

In chiave Napoli sarebbe positiva la sua permanenza, temo solo che De Laurentiis possa non fare più solamente il proprietario l’anno prossimo, in modo diverso rispetto al campionato appena finito. Di certo la conferma di Conte per i tifosi sarebbe molto importante, anche per la garanzia del progetto. Quasi tutte le panchine delle prime squadre in serie A stanno saltando c’è stato un campionato insoddisfacente per molte squadre, Milan, Juventus, Lazio ed anche l’Inter, se non dovesse vincere la Champions, sarebbe la prima delle perdenti e potrebbe sostituire Inzaghi”.