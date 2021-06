Fassone: "Rinnovo Insigne? Situazione da risolvere ora, in un senso o nell'altro"

Calcio Napoli - Marco Fassone, dirigente sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il momento migliore per parlare di un rinnovo è a due anni dalla scadenza perché hai le idee chiare. Ad un anno dalla scadenza non è ancora tutto perduto ma è una situazione da risolvere adesso. E' un giocatore determinante e non si può pensare di trascinare questa situazione per tutta la stagione. Servirà prendere una decisione in un senso o nell'altro presto e sono sicuro che sia Aurelio che Giuntoli sapranno come fare".