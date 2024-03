Fanatik, Davran a CN24: "Interesse del Napoli per Szymanski, costerà 30 milioni. Può essere il nuovo Mertens"

Napoli - Piotr Zielinski dirà addio a Napoli a fine stagione, perché lascerà il club di De Laurentiis a zero per firmare con l'Inter. Intanto, la SSC Napoli sta lavorando per trovare il sostituto e piace un altro talento polacco Szymanski del Fenerbahce che ha messo a segno 12 gol e 14 assist in 41 partite stagionali quest'anno con il club turco. Il giovane calciatore classe 1999 di piede sinistro sta facendo impazzire tutti.

Szymanski

Szymanski-Napoli, le ultime notizie

Cagri Davran, giornalista della rivista Fanatik, è interventuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV per parlare anche di Szymanski che è uno degli obiettivi del Napoli:

"Già alla Dinamo Mosca Szymanski si era comportato bene e aveva attratto l'interesse del Fenerbahce che ha poi deciso di investirci 10 milioni e oggi ha numeri importanti.

Szymanski è un numero 10, uno di quelli che può fare di tutto sul fronte offensivo, è questo quello che ha generato un po' di confusione sul suo ruolo. Somiglia a Mertens, ma non può giocare da falso 9. Gli manca qualcosa dal punto di vista fisico, ha bisogno di galleggiare sulla trequarti.

Se vuoi giocare in Serie A devi avere una struttura fisica diversa e per questo dovrebbe migliorare sotto quel punto di vista. Il prezzo di Szymanski potrebbe salire da 20 a 30 milioni di euro, per quel che riguarda la volontà del giocatore è chiaro che vuole giocare per palcoscenici importanti. Anche io ho saputo dell'interesse del Napoli perché il club dovrà sostituire Zielinski".