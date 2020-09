Ex arbitro, Paparesta: "Mi auguro un campionato senza polemiche, giusto unire arbitri di Serie A e B"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianluca Paparesta, ex arbitro:

“Unire gli arbitri di Serie A e Serie B è un ottimo primo passo, sia per gli uni che per gli altri. Ogni anno, in prossimità dell’inizio del campionato, il raduno degli arbitri è diventato un appuntamento fisso con una ricognizione delle nuove regole e circolari. Mi auguro che quest’anno, con maggiore attenzione alle interpretazioni logiche, anche del VAR, il campionato possa andare avanti senza troppe polemiche e al meglio".