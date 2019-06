Eriksson a CN24: "Scudetto al Napoli? Bisogna avere un presidente che fa le cose giuste! Ancelotti un grande, sulla Juventus..."

Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio e del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Napoli? Sono stati tre giorni bellissimi, Ancelotti l’anno prossimo potrà fare molto meglio: sarà sufficiente per battere la Juventus? Non so, però Carlo è un grande.

Rapporto tra Ancelotti ed i presidenti? Non saprei, è una persona molto seria e competente in ciò che fa. Capisce il calcio come pochi, non c’è dubbio. Sono convinto che farà un grande lavoro con il Napoli, che ha già iniziato lo scorso anno.

Lazio? Chiesi dei calciatori al presidente Cragnotti, lui non mi disse mai di no. Se alcuni non arrivavano, non dipese da noi.

Scudetto? Sono stato tanti anni in Italia, il Napoli ha vinto con Maradona e con i suoi compagni, come la Roma, la Lazio ed il Verona. Bisogna avere un presidente che fa le cose giuste, altrimenti è difficile.

Cosa è cambiato nel calcio? Penso che i giocatori fedeli ci siano ancora, però è raro che esista il Totti di turno che resti tutta una carriera nella stessa squadra.

Koulibaly? Fortissimo, l’ho visto più volte: Kalidou è davvero bravo”