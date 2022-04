Empoli, Andreazzoli: "Festeggeremo la salvezza come fosse uno Scudetto"

Ultime calcio - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli, mister Aurelio Andreazzoli ha commentato così la salvezza non ancora aritmetica del suo Empoli:

"Tranquillo e sereno non lo sono mai, non lo ero nemmeno ad agosto. L’Empoli deve salvarsi entro l’ultima giornata, quando ci sarà la matematica esulteremo come se fosse uno Scudetto. Se teniamo presente questo, oltre alle nostre necessità di dare esperienza a una squadra giovane, io sarò tranquillo solo in quel momento".