Elmas, l'intermediario: "Il Fenerbahce non voleva cederlo, tanti top club su di lui ma è stata decisiva la sua volontà: ha scelto Napoli!"

George Gardi, intermediario dell'affare Elmas, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

"Il Fenerbahce non voleva cedere Elmas, era il loro calciatore di punto e l’idolo della tifoseria e della piazza. La volontà del giocatore di venire a Napoli ha fatto la differenza. E’ un classe ’99 che ha già dimostrato il suo valore in una piazza calorosa ma esigente come quella di Istanbul. E’ un centrocampista moderna: recupera palloni e sa rendersi efficace in zona gol. Ultimamente si è allenato poco: ha avuto prima gli impegni con la Nazionale, poi quando è rientrato c’era questa trattativa in corso.