Edo De Laurentiis si è lasciato andare anche ad una piccola dichiarazione in merito a coloro che, ironicamente, utilizzano sui social e non l'hashtag "A16" per chiedere a De Laurentiis di cedere il Napoli e trattenere il Bari. Il vice presidente azzurro ha risposto durante una sessione di autografi a Dimaro alla domanda: "Cosa ne pensi di chi vi dice A16?". Queste le parole di Edo De Laurentiis: "Non mi offendo, fa sempre farte della nostra famiglia il Bari, quindi..."