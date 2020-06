Durante, esperto di calcio brasiliano: "Everton fortissimo, ma a cosa serve? Sarebbe un Lozano 2"

Ultime calcio - Sabatino Durante, operatore di mercato esperto di calcio brasiliano, è intervenuto a Canale 8:

Evertona

"Everton è un grande giocatore, è titolare nel Gremio e ha sostituito Neymar col Brasile nella Copa America. In Brasile c'è chi, a torto, lo preferisce anche a Neymar. Io dico a torto perché quando parliamo di Neymar parliamo di altri livelli. Ma Everton resta un giocatore importante. Ma mi ripeto: a cosa serve al Napoli uno come Everton? Non vorrei che il Napoli facesse il Lozano 2. Come l'anno scorso, Insigne non penso vada via. Everton vale Insigne e dunque occupa il suo ruolo".