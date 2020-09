Dott. Pregliasco (virologo) accusa: "De Laurentiis è andato in assemblea e non indossava la mascherina. Il virus esiste e non è cambiato"

Notizie Calcio Napoli - Fabrizio Pregliasco, virologo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il virus è democratico e colpisce le persone che hanno più occasione di contatti. Il virus non è cambiato, ora siamo più bravi ad individuare gli asintomatici. Riusciamo a vedere le persone ed ad isolarle, così si bloccano i focolai che ci saranno e che ci saranno ancor di più tra l'autunno e l'inverno. Rimango ottimista rispetto alla situazione futura e quindi alla seconda ondata che noi paventiamo su ipotesi storiche. Dobbiamo continuare a convivere col virus. De Laurentiis? Bisogna vedere perchè ha fatto il tampone, ma sarà stato un elemento di routine. Bisogna applicare l'uso della mascherina che ha un'efficacia importante nel ridurre i rischi verso l'esterno. E' efficace anche per proteggere, ma molto meno. Un soggetto che ha tanti contatti deve essere sistematico nell'adottare il lavaggio delle mani e l'uso della mascherina. Mi sembra che De Laurentiis sia andato all'assemblea a Milano senza mascherina. Anche Berlusconi è stato indotto ad avere un'assistenza ospedaliera. San Paolo aperto a 5mila persone? Aspettiamo il risultato del test della scuola, bisogna attendere per valutare l'andamento tra autunno ed inverno".