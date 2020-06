Dott. De Nicola: "Il rischio infortuni sarà altissimo. Turn over determinante. Come si fa a recuperare dopo 3/4 partite ogni tre giorni?"

Serie A - “Il rischio di infortuni per i calciatori sarà molto alto perché il recupero tra una partita e l’altra è minimo: sarà determinante il turnover. Se giocano sempre gli stessi 11 come faranno a recuperare dopo 3-4 partite giocate ogni tre giorni? Come potranno mettere benzina?”. Lo ha detto Alfonso De Nicola, direttore del Centro Medico One e già medico dell’SSC Napoli, in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold.

“Se al Napoli conviene una partenza sprint per la Coppa Italia? Dipende dagli obiettivi - ha continuato De Nicola -, se la Coppa Italia è un obiettivo allora è giusto puntare tutto su un avvio sprint. Ma saranno mesi impegnativi, il rischio è che i muscoli dei giocatori ne risentiranno. Sarà fondamentale puntare molto sul corretto recupero dopo le partite”.