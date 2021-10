Doni: "Spalletti è il migliore allenatore che ho avuto! Se lo facevi arrabbiare, era capace di prenderti a schiaffi"

L’ex portiere giallorosso Alexander Doni ha ricordato la prima Roma di Spalletti: “Una squadra fantastica, Lione l’apoteosi”

L’ex estremo difensore brasiliano Doni, giallorosso dal 2005 al 2011, ha concesso un’intervista a SportWeek. Ecco come l’ex portiere ha ricordato la sua esperienza con l'attuale allenatore del Napoli.

“Domenica 23 ottobre 2005, Roma-Lazio 1-1. Spalletti mi butta dentro a 26 anni. Pensai ai sacrifici della mia famiglia e a mia nonna: lei era italiana e si trasferì in Brasile. Quel giorno si è chiuso un cerchio. Il migliore mai avuto, ti diceva le cose in faccia. Meglio non farlo arrabbiare però, altrimenti era capace di prenderti a schiaffi”.