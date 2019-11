Domizzi: "Ho giocato contro Di Lorenzo in C, non mi aspettavo una crescita così! Meret non è una sorpresa"

Ultime notizie Napoli calcio - Maurizio Domizzi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Tutti si stanno concentrando un po' troppo sulla coppia di difensori centrali anche perché è l'unica zona in cui si è perso qualcosa, ma ragionare così è riduttivo. Va valutato tutto ad ampio raggio. Manolas e Koulibaly interpretano il ruolo in maniera molto simile: sono meno bravi in fase di impostazione e di lettura, si potrebbe intervenire mettendo in rosa un giocatore con caratteristiche differenti. Ho giocato contro Di Lorenzo in una finale di Coppa Italia di Serie C: io ero a Venezia e lui a Matera. Si vedeva che era un giocatore di categoria superiore ma non mi aspettavo di vederlo in due o tre anni a questi livelli. Meret? Ad Udine c'è sempre stata una ottima scuola di portieri. Non è una scoperta".