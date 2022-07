Dimaro, il vice sindaco: "Mertens e Dybala? Spero di vederli qui. Vi rivelo quando dovrebbe arrivare De Laurentiis…"

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il vice sindaco di Dimaro, Alessandro Largaiolli:

“L’atmosfera quando arrivano i napoletani è di gioia, belle giornate di sole. È sempre festa, ma in quest’anno crescendo rispetto all’anno scorso anche per le restrizioni che sono diminuite. Avere il contatto con i giocatori è molto importante, comunque ricordo l’uso della mascherina. Domani sera Spalletti con due giocatori incontrerà e risponderà ai tifosi, mercoledì ci sarà Made in Sud, giovedì l’amichevole, venerdì spettacolo in piazza, sabato presentazione della squadra e domenica nuova amichevole. De Laurentiis lo aspettiamo anche noi, credo che arriverà giovedì sera perché è impegnato negli Stati Uniti. Avrei piacere di vedere un Mertens e un Dybala qui, me lo auguro. Mertens, ad oggi, rimane il più grande bomber azzurro superando anche il grande Maradona. Se riuscissero a trovare l’accordo e a farlo venire qua a Dimaro sarebbe fantastico. Siamo sempre disposti a fare la nostra parte per proseguire con il Napoli, ma non dipende da noi”.