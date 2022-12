Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Rrahmani e Kim sono una grande coppia e la loro mancanza si è sentita nelle ultime amichevoli.

Riprendere il ritmo dopo la sosta è difficile soprattutto con un Mondiale di mezzo, per questo Inter-Napoli nasconde tante incognite.

Il percorso del Napoli parla da lontano e Spalletti lo dice spesso. Non è una squadra costruita a caso e non vedo l'ora che sia gennaro per il ritorno della Serie A".