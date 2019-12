Di Lorenzo e Hysaj, l'agente: "Giovanni deve giocare a destra, altrove è adattato! Non c'è ragione di trattenere Elseid se non gioca mai"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Giovanni ha confermato ad Anfield quanto fatto fin qui, dà ancora più valore. E' pronto per grandissimi palcoscenici e può ambire a qualcosa di ancora più importante. Non è una bella cosa vederlo giocare ovunque, vuol dire che la squadra è disorientata. Se cambia sempre ruolo vuol dire che c'è confusione. E' un terzino destro, altrove è adattato. Deve giocare in quel ruolo. Mario Rui non ha giocato contro il Bologna perché è arrivato al limite dopo la partita contro il Liverpool. A sinistra poteva giocare anche Hysaj. Ci sarebbe stato il giusto equilibrio, uno poi accetta le scelte dell'allenatore. Cerco sempre di essere ottimista. Hysaj? Siamo nelle mani del Napoli. Per me lui deve andar via a gennaio perché altrimenti il Napoli lo perde a parametro zero. Se Ancelotti mette Di Lorenzo a sinistra e Maksimovic a sinistra non c'è ragione di trattenere Elseid".