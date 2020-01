Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, è intervenuto alla RAI nell'intervallo della gara col Perugia:

"Abbiamo fatto bene, ma non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare così. Partite facili non esistono. Nel secondo tempo vogliamo fare ancora meglio. Rigore? Dal campo non sembrava, ma se l'arbitro ha deciso così va bene".