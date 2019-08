Di Gennaro: "Al Napoli serve Icardi per fare la differenza anche in Europa! Ancelotti vuole una squadra offensiva"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'edizione odierna de Il Mattino sul prossimo campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Sarà un campionato estremamente interessante: era da tanto che non c’erano le premesse per tanti spunti di riflessione. Credo che possa essere una stagione più complessa per la Juve, non solo perché Sarri avrà bisogno di tempo. Napoli e Inter possono essere competitive per lo scudetto, anche se hanno ancora bisogno di un tassello. Poi, non dimentichiamoci di Giampaolo al Milan, De Zerbi al Sassuolo e Gasperini all’Atalanta".

Basta un solo giocatore ad entrambe per raggiungere la dominatrice degli ultimi 8 anni?

"Sono sufficienti due nomi che credo siano anche raggiungibili per entrambe. Con un altro attaccante all’Inter e Icardi al Napoli cambia tutto: sono anche abbastanza certo che la Juve sia consapevole di questo e stia cercando di bloccare questa trattativa. Ancelotti con Icardi avrebbe quell’attaccante da 30 e passa gol a stagione che regala l’ultima spinta per lottare per lo scudetto: Icardi completerebbe inmodostraordinario il parco attaccanti".

Icardi e non Milik?

"Milik è un buon attaccante: non è, però, quel giocatore determinante che serve agli azzurri.Con Icardi il Napoli fa un salto per avere un uomo che riempie l’area di rigore in modo migliore. Credo che Mauro con Ancelotti possa rivalorizzarsi fino a tornare al top in Europa".

Ancelotti sta evolvendo il Napoli: 4-2-3-1. Scelta giusta per avvicinarsi alla Juve?