Di Fusco: "De Laurentiis sta provando a fare un grande Napoli: con Icardi ci sarà l'impennata negli abbonamenti"

Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni de Il Mattino: «L’arrivo di Icardi rappresenterebbe la svolta perfetta in campo e svolta in tribuna: sarebbe una pedina importantissima per Ancelotti e poi sarebbe il tassello ideale per convincere i tifosi ad abbonarsi. Questo e' il mio augurio».

Mercato, ma non solo. «Da tempo auspico un’operazione simpatia e la societa' ha fatto qualcosa. Ma evidentemente non bastava. Serve anche una campagna acquisti adeguata. Mi sembra che De Laurentiis ci stia provando e se la dovesse concluderla nel modo in cui si aspettano, la quota abbonati si impennera'. E poi in quel caso si potra' davvero lottare alla pari con la Juve».