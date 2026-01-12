Di Canio: "McTominay incarna l’essenza e la mentalità di Conte! È un soldato che ha una missione"

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Di Canio: McTominay incarna l’essenza e la mentalità di Conte! È un soldato che ha una missione

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Inter-Napoli, è intervenuto l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il pareggio è giusto, gli ultimi venti minuti molto belli. Nel Napoli McTominay incarna l’essenza e la mentalità di Conte: sbaglia sul primo gol ma non c’è problema, è impressionante perchè gioca nei due in mezzo ma arriva di corsa a pareggiare come se fosse ancora una mezzala. E poi le diagonali che fa davanti ai centrali. Ora senza Neres la sua presenza conterà ancora di più.

Se l’Inter avesse vinto avrebbe dato una spallata importante, tranne il Napoli le altre non hanno i mezzi per attaccare il titolo. Conte su quella arrabbiatura ci ha messo di tutto, andare a -7 sarebbe stata durissima.

L’Inter partiva con un allenatore nuovo e doveva sistemare difensivamente, perde tre partite con nove gol e poi ne ha subiti pochissimo: è una squadra che oggi poteva mettere la ciliegina sulla torta.

Il Napoli nei primi minuti ha messo subito in chiaro le cose, dopo il gol la partita si è aperta e con un dettaglio si è arrivati al pareggio. Non conta solo il duello individuale, Lautaro ha avuto due chance ma è stato frettoloso. Dovrebbero dire a Thuram di correre di più, è un grande atleta.

Il rigore? Mkhitaryan la palla l’ha persa, può non piacerci ma il regolamento questo dice ed è rigore.

McTominay lo paragonavo a quando Bellingham era stato arretrato con l’arrivo di Mbappè, ma è un soldato che ha una missione: si è tarato piano piano in un’altra posizione ed è dominante.

Hojlund quando attacca lo spazio disturba e crea problemi ad Akanji, non gli permette di andare a marcare McTominay sull’inserimento: sono tutte cose ossessionatamente allenate”

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