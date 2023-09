Dgebuadze: "Gesto di Kvara? L'impressione è che la squadra non abbia un buon rapporto con Garcia"

Kakha Dgebuadze, giornalista della Georgia, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Il Napoli e Kvara sono pronti per cominciare questa Champions. Il suo gesto con il Genoa ha fatto discutere, giusto o meno non lo sappiamo, ma secondo un mio sondaggio, è stato corretto. Spalletti lo cambiava ma Kvara non ha mai avuto gesti del genere. L'impressione è che il rapporto con il mister non sia buono. Kvaratskhelia è alla seconda stagione da granid livelli, ma non può giocare sempre e bene soprattutto, non è una situazione semplice da gestire, ma era prevedibile".