CorSport, Dotto: "Conosco Spalletti, mi sorprenderei se gli prendessero Deulofeu e vi spiego il perchè"

Notizie Napoli calcio. Giancarlo Dotto, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

Duelofeu è vicino al Napoli e del calciatore ha parlato Giancarlo Dotto che conosce bene Spalletti. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Conosco Spalletti da tantissimi anni, ho costruito con lui il rapporto nel corso degli anni ed ho provato ad interpretare il suo pensiero. In tal senso credo che un giocatore come Deulofeu non sia congeniale alla sua idea di calcio e spesso le dichiarazioni sono di facciata. Il campionato fatto da Deulofeu all'Udinese mi ha impressionato, ma è un giocatore che difficilmente fa un gioco di squadra e qualche problema lo creerebbe a Luciano che ama un gioco di contenimento per poi andare negli spazi. Poi magari tra poche ore sarò smentito, ma l'arrivo di Deulofeu mi sorprenderebbe.

A Spalletti piace tantissimo Lobotka che per lui è stata una rivelazione. Pjanic lo vorrebbe ma c'è un problema di ingaggio e lui sa benissimo che è fuori dai parametri. Riferimento al colera? Io adoro Napoli, è la mia città preferita ed i napoletani sanno benissimo che piaga sia stata. Mi spiace se qualcuno se la sia presa, ma volevo solo sottolineare il problema dei costi del calcio che anche il club azzurro conosce".