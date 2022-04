Delio Rossi: "I problemi del Napoli sono evidenti e non dipendono dai risultati, serve chiarezza sulle condizioni dei giocatori"

Delio Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Molti giocatori del Napoli non stanno bene. Zielinski sembra il fratello di quello della prima parte di campionato. C'è un problema fisico nei giocatori del Napoli, in particolare a centrocampo. C'erano anche se vinceva 1-0 il Napoli i problemi, non bisogna però farsi influenzare dal risultato finale riguardo il possibile cambio di modulo. La domanda da farsi è perché i giocatori fondamentali non sono al meglio dal punto di vista atletico".