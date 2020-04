Del Neri precisa: "Recentemente non sono stato vicino alla panchina del Napoli, in passato invece..."

Notizie Napoli calcio. Luigi Del Neri, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television:

“Non sono mai stato vicino alla panchina partenopea, ho avuto qualche contatto quando era in Serie C ma niente di più. Era il periodo di Ventura, per i partenopei un periodo di grandi stimoli per crescere e con il passare del tempo hanno raggiunto obiettivi importanti”.

De Paul: “È un giocatore molto forte e di grande qualità, ha fatto tanta esperienza considerato che per essere titolare nella nazionale argentina bisogna possedere determinati attributi. È un leader, si dà da fare per la squadra ed è quasi sempre protagonista nelle partite importanti. Secondo me è pronto per una big e deve andare via per vedere quanto ancora può migliorare e se può imporsi anche nel calcio che conta”

La ripresa del calcio giocato: “Bisogna preservare la salute che è la cosa più importante. Personalmente reputo necessario proiettarsi alla prossima stagione, è molto complicato riprendere l’attività agonistica visto che il calcio è aggregazione e c’è contatto tra gli atleti e non solo. Non sappiamo quale sia il futuro fino a quando non troveranno il vaccino, quindi sarebbe meglio evitare situazioni drammatiche. Cercare una soluzione mi pare utopistico”.

Questione stipendi: “Bisogna fare distinzioni tra le categorie, perchè ovviamente ci sono delle differenze di salari importanti. La Serie A può aiutare a sviluppare questa soluzione rispetto alle altre leghe. Secondo me alla fine i calciatori troveranno la formula giusta sia per l’ambiente che per la società”.