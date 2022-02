Del Genio: "Venezia? Mi aspetto il Napoli di Bologna con tanta qualità e Insigne dal 1'. Osimhen? Se lo metti dall'inizio devi sacrificare Mertens, cannoniere della storia azzurra"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ultime calcio Napoli

“Il Venezia è una squadra che aggredisce molto. Il Napoli farà una partita di controllo e gestione del pallone, mi aspetto un po' il Napoli di Bologna, con il ritorno di Insigne titolare e con in mano il palleggio. A centrocampo Demme e Fabian. Osimhen? Se lo metti dal 1' togli Mertens che è capocannoniere del Napoli in assoluto e del campionato. Mi piace vederli insieme dall'inizio ma penalizzi Zielinski. Lozano tornerà tardi e non sarà titolare. Anguissa e Koulibaly? Con l'Inter sicuro Kalidou titolare ma Anguissa tornerà stanco".