De Paola: "Sarri alla Juve? Adesso lo scudetto non basta, è una situazione impegnativa"

A Radio Marte è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

"Sarri l'ho spesso criticato, ma è un professionista e conta sempre il modo, non il ruolo che interpreti. Non bisogna eleggere un nemico o trasformarsi in capopopolo, questo è sbagliato.

Sarri si è preso una bella gatta da pelare perchè arriva dopo un allenatore che ha vinto 5 scudetti di seguito. Alla Juve ora lo scudetto non basta più per cui è una situazione impegnativa. Attorno a Sarri immagino che si costruirà un progetto solido soprattutto in difesa".