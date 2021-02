De Paola: "Non è più accettabile che Insigne venga messo in discussione dopo ogni partita"

Napoli - A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Gattuso i nemici li ha in casa. Quelli che hanno fanno circolare le voci. Della sua malattia ne ha parlato lui, dicendo che poteva aver inciso sul rendimento della squadra. Ed era vero. I nemici li ha avuti forse momentaneamente in casa: le voci non le abbiamo fatte girare noi. De Laurentiis gli aveva promesso il rinnovo l'estate scorsa, non avrebbe dovuto farlo sparire. Questo ha destabilizzato l'allenatore. Uno come Gattuso si sarebbe dimesso se avesse solo sentito le voci, invece la situazione lo ha portato a puntare i piedi. Il discorso sui Insigne è ingeneroso: non è accettabile che venga messo ogni volta in discussione. Lo è stato fino al rigore alla Juventus: c'è qualcosa che non funziona nel rapporto con la tifoseria".