De Paola a CN24: "Il silenzio del Napoli è medievale! Quando ero direttore a Tuttosport avevo problemi, potevi venire escluso da conferenze e interviste"

L’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sui social si legge una sacrosanta polemica, quella di capire come mai con il Verona il Napoli sia venuto meno, con giocatori molli in una partita decisiva: fornire spiegazioni anche banali è legittimo, non parlare appartiene ad una cultura sbagliata, vecchia, che evita la polemica e la critica. Facendo così, è una visione medievale del calcio e dell’azienda: il Napoli è patriarcale, non c’è molta capacità di delega e vediamo se il nuovo allenatore che ha personalità riesca a conciliare le cose.

Per me col Napoli è sempre stato un problema anche da direttore di Tuttosport: c’erano selezioni tra amici e non amici del Napoli, se avanzavi dubbi e critiche potevi venire escluso dalle conferenze o dalle interviste in cui venivano ammessi quelli che evitavano domande scomode. Dare spiegazioni e rispondere è giusto, chiudersi è medievale.

Mercato del Napoli? Vediamo che idee ha De Laurentiis, Sarri gli porterà via Hysaj e Maksimovic come apparso sul sito della Lazio? Credo sia un quadro che porti a comprendere come ci sia una attenzione al ridimensionamento: si evita il colpo proprio perchè non si potrà fare. Si tende a coprire e a non chiarire, non ci sarebbe niente di male nel dire che si è preso un allenatore attento nel far crescere i giovani e nella gestione dello spogliatoio, cambiando però la linea sul mercato.

Report? Una zona grigia esiste per le plusvalenze e per le scommesse, così come i rapporti tra i dirigenti che possono avere interessi non proprio affini alle proprie attività se non in conflitto: ci sarebbe bisogno di chiarezza da parte di tutti, davanti a qualsiasi spiffero. Siamo nell’era della trasparenza: bisogna chiarire i confini di altre attività , di fronte a dubbi uno è tenuto a rispondere”