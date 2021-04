Il sindaco De Magistris: "Sarri bis? Certe rotture sono difficili da ricomporre"

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Speriamo che il Governo possa mantenere la promessa di riportare la popolazione agli stadi partendo dagli Europei. Sport e cultura hanno sofferto tantissimo, bisognerebbe aprire con le giuste misure. Si è accumulato un ritardo grave in Europa riguardo i vaccini e di conseguenza anche in Italia.

Gattuso o Sarri-bis? Su Sarri c'è stata una rottura. Il legame con la città era fortissimo, un feeling che andava anche oltre. Quando ci sono rotture sul piano umano diventa difficile ricomporre. Mi auguro che il Napoli torni ad essere più competitivo".