De Magistris: "Barcellona? Io ci credo, ci sono tutte le condizioni per fare una grande partita! Gattuso ed un Napoli scugnizzo mi entusiasmano"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Barcellona? Io ci credo, ci sono tutte le condizioni per fare una grande partita ed un grande risultato. Il Barcellona è una grande squadra, ma il Napoli può passare il tutto e lo penso io come tutti i tifosi azzurri in città e nel mondo. Raggiungere i quarti di finale cosa rappresenterebbe per la città? Darebbe grande prestigio dopo la vittoria della Coppa Italia, certo non c’è la carica di altri tempi perché giocare senza tifosi sembra più un allenamento, ma conta il risultato. Vedo un Gattuso molto motivato, la squadra è stata abbastanza reattiva alla ripresa e giocherà fino all’ultimo minuto per passare il turno. Gattuso ed un Napoli scugnizzo mi entusiasmano? A me piacciono i meridionali, quelli che accusano se uno ci chiama terroni: ci vuole quella tempra, Gattuso ha dato uno spirito di combattimento senza mollare. Questa è Napoli: si può perdere, ma lottando e combattendo"