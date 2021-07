De Maggio: "Il Napoli non ha i soldi per comprare il campione, quindi non deve fare flop sui giovani talenti. Uno che gioca a Napoli è vicinissimo alla Juve"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli non può permettersi di fare flop sul settore giovanile. Se non hai i soldi per comprare Pirlo allora devi avere la disponibilità e conoscenza di prendere chi sarà il nuovo Pirlo. Nell’InterNapoli gioca un talento a centrocampo che pare andrà alla Juventus e gioca qui, il Napoli non può permettersi di lasciarsi scappare questi talenti".